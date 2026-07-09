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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэвид Култхард о «сейфти-каре»: «Если до конца гонки остается всего пара кругов, нужно просто сказать круговым ехать в боксы и собирать вещи»

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард предложил решение проблемы с круговыми, которые могут мешать возобновлению гонки.

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