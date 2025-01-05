Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Зачем Запад провоцирует энергетический кризис в лимитрофиях

Комментарий  к  посту Провоцирование войны НАТО и России - голубая мечта киевского режима, в коем  намекается, что "провоцируя энергетический кризис в Молдавии Украина надеется, что Кишинёв наконец не выдержит и бросится на Приднестровье, также ослабленное прекращением поставок газа из России.

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