Зачем Запад провоцирует энергетический кризис в лимитрофиях

Комментарий к посту Провоцирование войны НАТО и России - голубая мечта киевского режима, в коем намекается, что "провоцируя энергетический кризис в Молдавии Украина надеется, что Кишинёв наконец не выдержит и бросится на Приднестровье, также ослабленное прекращением поставок газа из России.