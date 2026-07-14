Военэксперт Степанов: финансирование ЕС на вооружение Киева идет Франции

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что европейские средства, выделяемые на вооружение Украины, фактически направляются на пополнение бюджетов предприятий военно-промышленного комплекса, в частности французского оборонного концерна Safran.
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