Общественники требуют запретить «Сказку о мёртвой царевне» Пушкина из-за ЛГБТ*

Активисты обратились в Министерство культуры с просьбой запретить "Сказку о мертвой царевне и семи богатырях" Александра Пушкина из-за пропаганды ЛГБТ*, сообщил Telegram-канал SHOT.
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