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Кулеба: Жители Крыма обязательно должны быть поражены в правах

Кулеба: Жители Крыма обязательно должны быть поражены в правах

На Украине продолжается ликование по поводу ударов по инфраструктуре Крыма – упивающиеся безнаказанностью на пятом году СВО киевские политики-нацисты разглагольствуют о планах захвата полуострова и поражения в правах местных жителей.

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