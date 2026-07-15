На Украине продолжается ликование по поводу ударов по инфраструктуре Крыма – упивающиеся безнаказанностью на пятом году СВО киевские политики-нацисты разглагольствуют о планах захвата полуострова и поражения в правах местных жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии