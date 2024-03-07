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Рублев о дисквалификации в Дубае: «Я никто, чтобы такое себе позволять – и не важно, прав судья или не прав»

Рублев о дисквалификации в Дубае: «Я никто, чтобы такое себе позволять – и не важно, прав судья или не прав»

«Я виноват, непозволительно так себя вести – так повышать голос. И не важно, судья это, линейный судья, зритель, обычный человек.

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