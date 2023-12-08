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Налоговая служба: 1 декабря истек срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ

Получить актуальную информацию о задолженности, а также оплатить налоги можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».

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