Элитная бригада Вооруженных сил Украины была отправлена к Авдеевке без дополнительного снаряжения. Из-за нехватки боеприпасов они не смогли «испортить Новый год Путину», а именно поразить колонну Вооруженных сил России на северном фланге города.
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