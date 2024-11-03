«Грязнее сиденья унитаза»: названы самые опасные вещи на каждой кухне

Эксперты перечислили неочевидные источники болезней. Специалисты петербургского Роспотребнадзора напомнили о важности поддержания чистоты на кухне и порекомендовали соблюдать определенные правила гигиены.
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