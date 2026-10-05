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Девочку-подростка толпой изнасиловали в заброшенном здании

Девочку-подростка толпой изнасиловали в заброшенном здании

РЕН ТВ В индийском городе Фаридабад девочку-подростка изнасиловали в заброшенном здании. Об этом 3 октября сообщило издание NDTV.

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