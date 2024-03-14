Главный хранитель стерхов: во «ВНИИ Экология» возвращается Александр Сорокин

МОСКВА, 14 марта, ФедералПресс. Орнитолог Александр Сорокин, признанный эксперт в области сохранения редких видов птиц, возобновляет свою деятельность во «ВНИИ Экология», обещая усилить защиту уязвимых популяций.
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