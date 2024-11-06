В Татарстане температура опустится до -5 градусов

В Татарстане в среду, 6 ноября (День Конституции РТ), днем пройдет небольшой снег местами. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в среду ожидается западный, северо-западный со скоростью 6-11 м/с, но местами он усилится до 14 м/с.