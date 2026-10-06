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Царьград

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Песков сообщил о начале подготовки к пресс-конференции Путина

Песков сообщил о начале подготовки к пресс-конференции Путина

Началась подготовка к совмещенной прямой линии и пресс-конференции Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что мероприятие, как и в прошлом году, пройдет в совмещенном формате.

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