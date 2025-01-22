В Пермском крае «Студенческий десант» прибыл для прохождения стажировки в Госавтоинспекцию Лысьвы

В Лысьве сотрудники Госавтоинспекции пригласили студентов второго корпуса политехнического колледжа и ребят из правоохранительного отряда на обзорную экскурсию и для прохождения стажировки.
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