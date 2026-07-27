Партия новых БМП-3 передана российским военным Новая партия боевых машин пехоты БМП-3 поступила в войска, отгрузку техники произвел российский холдинг «Высокоточные.
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Партия новых БМП-3 передана российским военным Новая партия боевых машин пехоты БМП-3 поступила в войска, отгрузку техники произвел российский холдинг «Высокоточные.
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