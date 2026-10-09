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ЦСКА продлил победную серию в КХЛ до 10 матчей, обыграв московское «Динамо»

Хоккеисты ЦСКА на выезде обыграли московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.Хоккеисты ЦСКА на выезде обыграли московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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