Власти Башкирии выступили со смелым прогнозом по поводу зарплат земляков в 2042 году. Отвечать за такие прогнозы придется уже другим Герман Галкин Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Олег Витковский Башкирия опустилась за год на семь позиций в рейтинге материального благополучия населения и теперь занимает 59 место среди регионов России.
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