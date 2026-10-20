Власти Башкирии выступили со смелым прогнозом по поводу зарплат земляков в 2042 году. Отвечать за такие прогнозы придется уже другим Герман Галкин Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Олег Витковский Башкирия опустилась за год на семь позиций в рейтинге материального благополучия населения и теперь занимает 59 место среди регионов России.