Женские страсти
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Женские страсти

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Любовь после смерти жены: как Ирвин Ялом в 92 года женился на женщине, пришедшей к нему на консультацию

Любовь после смерти жены: как Ирвин Ялом в 92 года женился на женщине, пришедшей к нему на консультацию

Один из читателей задал интересный и непростой вопрос: можно ли считать второй брак Ирвина Ялома естественным продолжением жизни после тяжелой утраты или эта история заставляет по-новому взглянуть на границы между психотерапевтом и клиентом.

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