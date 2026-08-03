Любовь после смерти жены: как Ирвин Ялом в 92 года женился на женщине, пришедшей к нему на консультацию

Один из читателей задал интересный и непростой вопрос: можно ли считать второй брак Ирвина Ялома естественным продолжением жизни после тяжелой утраты или эта история заставляет по-новому взглянуть на границы между психотерапевтом и клиентом.
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