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Тчуамени о критике Франции на Евро: «Запомним завоеванные места больше, чем стиль игры. Мы можем не играть лучше всех, но часто оказываемся в финальной четверке»

Тчуамени о критике Франции на Евро: «Запомним завоеванные места больше, чем стиль игры. Мы можем не играть лучше всех, но часто оказываемся в финальной четверке»

Полузащитник «Реала», в частности, прокомментировал обвинения в том, что французы играют «скучно». «Я хочу сказать, что все зависит от мнения конкретного человека.

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