«Оторвались от своей почвы» – Дима Маликов высказался об уехавших звёздах

Игорь Кузнецов

Многие видели рекламу, в которой Дмитрий Маликов рассказывает своему маленькому сыну, сколько раз ему пришлось исполнять свой знаменитый хит «Ты одна такая», чтобы обеспечить себе комфортную жизнь. Он вырос в "музыкальной семье": отец играл в ВИА «Самоцветы», а мать была солисткой. Поэтому его карьера была предопределена. И вот он заработал на рекламе таких компаний, как OZON, МТС и Сбер, достаточно, чтобы купить вполне респектабельный загородный дом - трёхэтажный особняк и скромно заметил: «Обычный дом. Ничего особенного». Молодец, на на Мальдивах или ещё где...