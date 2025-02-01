Всю правду об уехавших артистах сказал Дима Маликов, кто бы мог подумать. Столько лет этот человек держался в стороне буквально от всего – от скандалов, от политики, от всяческой грязи шоу-бизнеса.
«Оторвались от своей почвы» – Дима Маликов высказался об уехавших звёздах
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Игорь Кузнецов
Многие видели рекламу, в которой Дмитрий Маликов рассказывает своему маленькому сыну, сколько раз ему пришлось исполнять свой знаменитый хит «Ты одна такая», чтобы обеспечить себе комфортную жизнь. Он вырос в "музыкальной семье": отец играл в ВИА «Самоцветы», а мать была солисткой. Поэтому его карьера была предопределена. И вот он заработал на рекламе таких компаний, как OZON, МТС и Сбер, достаточно, чтобы купить вполне респектабельный загородный дом - трёхэтажный особняк и скромно заметил: «Обычный дом. Ничего особенного». Молодец, на на Мальдивах или ещё где...
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15 час.
Надежда
Жаль, Дмитрий был хорошим музыкантом, а стал пиарщиком товаров на Озоне. Да и отец из него как-то не очень. Дочурка выросла считающей себя "золотой молодежью" и ведет себя соответственно. Пусть постарается хоть этого наследника воспитать не чванливым и заносчивым...
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12 час.
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