Собянин: «Активные граждане» выберут лучшие проекты в области строительства

Организаторы получили рекордное количество заявок Жители Москвы могут выразить свое мнение в голосовании «Лучший реализованный проект в области строительства», стартовавшем в проекте «Активный гражданин».
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