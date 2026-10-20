Осенью 2026 года туфли становятся выразительнее, но не обязательно выше. На первый план выходят закрытые модели с глубоким вырезом, леопардовые принты, туфли с Т-образным ремешком и лоферы на устойчивом каблуке.
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