Крымским семинаристам рекомендуют ехать на село

Выступивший перед молодыми людьми сельский пастырь воспитывает на свежем воздухе семерых детей. «В ходе беседы со студентами духовной школы отец Роман рассказал об особенностях организации и окормления сельского прихода.
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