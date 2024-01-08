В Минздраве дали топ-5 советов, как избавиться от набранного веса после праздников

Борис Поляев рассказал, как избавиться от лишних килограммов без вреда организмуВ телеграм-канале Министерства здравоохранения России появились полезные советы, которые помогут сбросить лишние килограммы после новогодних праздников.
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