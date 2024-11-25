"И это всё наскакал я": Бывший участник Майдана признался, что погубил Украину

СЗ

Светлана Зуева

Опьяненные штатами и еврожопой,оказались в куче дерьма .....никогда жители России и прочих республик не нужны будут еврожопе! Только территория с огромными полезными ископаемыми..... но если не будет России,то и других стран тоже НЕ БУДЕТ! Зачем нам мир без России? Все полетим в тар тарары!!!!