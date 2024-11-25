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"И это всё наскакал я": Бывший участник Майдана признался, что погубил Украину

"И это всё наскакал я": Бывший участник Майдана признался, что погубил Украину

Hermann Wöstmann/dpa/Globallookpress Украинский блогер, который был участником двух майданов, признался, что он и его единомышленники погубили Украину.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Опьяненные штатами и еврожопой,оказались в куче дерьма .....никогда жители России и прочих республик не нужны будут еврожопе! Только территория с огромными полезными ископаемыми..... но если не будет России,то и других стран тоже НЕ БУДЕТ! Зачем нам мир без России? Все полетим в тар тарары!!!!
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8 час.
Eduard
Что всех тянет жить как гденто? Этр глупо! Европа разная! Не сравнивайте Румынию и Щаецию,Швейцарию и Литву,это разные планеты денежная единица одна,да и то сомнительная,её могут украсть по приказу Брюсселя!
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8 час.
Nana Абраменко
долго думают
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5 час.

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