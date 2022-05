La guerra sacra il brano storico della Seconda Guerra Mondiale (in russo: "Свящèнная войнà" traslitterato: Svjaščènnaja Vojnà, noto anche come in russo: Вставàй, странà огрòмная!?, traslitterato: Vstavàj, stranà ogròmnaja, "Alzati, immenso Paese!") è stato ed è ancora uno dei più famosi brani musicali sovietici associati alla seconda guerra mondiale.