Фото: Минпромторг РФ Технологический партнер Госкорпорации Ростех — компания «РОБОПРО» — представила на международном форуме-выставке «Российский промышленник» коллаборативных роботов (коботов), способных выполнять самые разные производственные операции — затягивать гайки, сортировать детали и даже.
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