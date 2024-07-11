Защитить огурцы от жары: обязательно примите эти меры для сохранения урожая Евгения КомароваС началом лета для огурцов становится особенно актуальной проблема переноса жары.
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