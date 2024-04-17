На Львовской в Нижнем Новгороде построят новый жилой квартал с детским садом

В Нижнем Новгороде возведут новый ЖК, сообщается в документах на сайте Минграда региона.В Нижнем Новгороде на улице Львовской построят новый квартал, который будет включать в себя шесть высотных домов (15-20 этажей), парковки (всего на 1235 мест), детский сад на 240 мест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии