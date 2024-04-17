Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 336 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Биченова
    Мрази! Особенно девушка, бумеранг к ней летит, хотя если она пошла на такое, ей только в радость. Надеюсь попортят мо...Пакет на голову и...
  • Валерий Бирюков
    Отмажут.Что известно о за...
  • Россиянин
    Дерьмо, оно уплывает и речка становится чище.Ещё один музыкант...

На Львовской в Нижнем Новгороде построят новый жилой квартал с детским садом

На Львовской в Нижнем Новгороде построят новый жилой квартал с детским садом

В Нижнем Новгороде возведут новый ЖК, сообщается в документах на сайте Минграда региона.В Нижнем Новгороде на улице Львовской построят новый квартал, который будет включать в себя шесть высотных домов (15-20 этажей), парковки (всего на 1235 мест), детский сад на 240 мест.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх