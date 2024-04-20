В память о погибших при исполнении сотрудниках МЧС в Донецке высадили аллею

В парке имени первого главы Донецкой Народной Республике (ДНР) Александра Захарченко в Донецке высадили березы и рябины в память о 27 сотрудниках МЧС, погибших при исполнении служебных обязанностей, сообщил 20 апреля корреспондент «Известий» Данил Емельянов.