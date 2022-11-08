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У продавцов на Ozon начали воровать аккаунты

У продавцов на Ozon начали воровать аккаунты

Мошенники используют классическую схему перехода по ссылке и передачи ПИН-кода. Хотя к маркетплейсам такой метод применяют впервыеВ редакцию Business FM обратился руководитель магазина на Ozon под названием «Первый поставщик» Сергей Ильясов.

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