У продавцов на Ozon начали воровать аккаунты

Мошенники используют классическую схему перехода по ссылке и передачи ПИН-кода. Хотя к маркетплейсам такой метод применяют впервыеВ редакцию Business FM обратился руководитель магазина на Ozon под названием «Первый поставщик» Сергей Ильясов.
Мошенники используют классическую схему перехода по ссылке и передачи ПИН-кода. Хотя к маркетплейсам такой метод применяют впервыеВ редакцию Business FM обратился руководитель магазина на Ozon под названием «Первый поставщик» Сергей Ильясов.
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