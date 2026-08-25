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ТАСС

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Песков назвал неприемлемым размещение воинских контингентов НАТО на Украине

Песков назвал неприемлемым размещение воинских контингентов НАТО на Украине

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Москва неоднократно заявляла о том, что размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины неприемлемо для России, отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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