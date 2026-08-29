Минобороны фразой о «„гнезде“ Фламинго» пошутило об ударах по арсеналам ВСУ

Ироничную картинку с изображением ударного беспилотника и фразой «ночное бинго» проиллюстрировала пресс-служба Минобороны после сообщения об ударах по складам с вооружением в Киевской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТАСС: отопление в...
- Психолог Тодорова...
- Владимир Путин: «...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым