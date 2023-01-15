Крымский мост снова закроют для автомобилей

На Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта. Их введут 17 января. Начиная с 12:00 мск ограничения будут действовать на автоподходах к мосту, а с 13:00 до 18:00 мск произойдет полное закрытие автодорожной части переправы.