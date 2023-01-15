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Крымский мост снова закроют для автомобилей

Крымский мост снова закроют для автомобилей

На Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта. Их введут 17 января. Начиная с 12:00 мск ограничения будут действовать на автоподходах к мосту, а с 13:00 до 18:00 мск произойдет полное закрытие автодорожной части переправы.

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