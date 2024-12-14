Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Стармер призвал G7 усилить санкционное давление на Россию

Стармер призвал G7 усилить санкционное давление на Россию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал страны G7 усилить давление на Россию. Для этого глава британского кабмина рекомендовал использовать санкционные рычаги и параллельно с этим усиливать поддержку Украины.

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