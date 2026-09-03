Путин поинтересовался, как удалось вернуть в РФ активы на 6,2 трлн рублей

Путин поинтересовался, как России удалось вернуть активы 138 компаний на сумму 6,2 трлн рублей. Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев объяснил это тем, что благодаря специальным условиям на острове Русском бизнес стал больше доверять стране.
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