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Аргументы недели

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На Кубани планируют производить лекарства для всей страны

На Кубани планируют производить лекарства для всей страны

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с представителями индийской фармацевтической отрасли.

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