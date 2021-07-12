Спорт-Экспресс

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Италия — чемпион Европы, Аргентина выиграла Копу, поражение Макгрегора. Все о главных событиях воскресенья

Италия — чемпион Европы, Аргентина выиграла Копу, поражение Макгрегора. Все о главных событиях воскресенья

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 11 июля. Италия забрала кубок из Англии, самый быстрый гол финалов и беспорядки в Лондоне: события главного матча Евро-2020 Сборная Италии победила Англию на «Уэмбли» в серии пенальти.

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