Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 11 июля. Италия забрала кубок из Англии, самый быстрый гол финалов и беспорядки в Лондоне: события главного матча Евро-2020 Сборная Италии победила Англию на «Уэмбли» в серии пенальти.
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 11 июля. Италия забрала кубок из Англии, самый быстрый гол финалов и беспорядки в Лондоне: события главного матча Евро-2020 Сборная Италии победила Англию на «Уэмбли» в серии пенальти.
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