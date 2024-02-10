«Не могу сказать, что он не годится, но есть дефицит по всем показателям». Сибскана и Райзен получили заключения медиков перед боем

Врач о состоянии Сибсканы: «Я не могу сказать, что он не годится. Но если говорить о конкретном тесте, мы видим, что человек испытывает дефицит по всем трем показателям: силе, скоростной функции и выносливости.
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