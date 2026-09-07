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«Реал Сосьедад» в меньшинстве вырвал победу над «Эльче» на 90-й минуте. Захарян остался в запасе

«Реал Сосьедад» в меньшинстве вырвал победу над «Эльче» на 90-й минуте. Захарян остался в запасе

«Реал Сосьедад» вырвал победу в выездном матче с «Эльче» в рамках 4-го тура чемпионата Испании (3:2).

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