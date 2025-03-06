В Херсонской области полицейские провели спортивное занятие для юнармейцев

В рамках региональной акции «Солдат правопорядка» сотрудники ОМВД России «Генический» провели мастер-класс «В здоровом теле - здоровый дух!» для представителей Всероссийского общественного движения «Юнармия».
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