Участник военного батальона «Донбасс»* задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили представители следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по региону в официальном Telegram-канале.
В ЛНР задержали участника террористического батальона «Донбасс»*
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАЛЕРИЙ
И что ?! Ни фамилии, ни имени, ни фотоморды этого террориста! Может, наконец-то повесят? Так нет, только пугалки для детей ясельного возраста распространяются. А ведь законов военного времени НИКТО не отменял! И теперь это дерьмо надо кормить, предоставлять медицинскую помощь, адвоката? А в конце -что ? А в конце - позор, как с плененными азовцами, отправленными на отдых в Турцию????? ДОКОЛЕ ?????
Ответить
13 час.
Свежие комментарии