В ЛНР задержали участника террористического батальона «Донбасс»*

ВАЛЕРИЙ

И что ?! Ни фамилии, ни имени, ни фотоморды этого террориста! Может, наконец-то повесят? Так нет, только пугалки для детей ясельного возраста распространяются. А ведь законов военного времени НИКТО не отменял! И теперь это дерьмо надо кормить, предоставлять медицинскую помощь, адвоката? А в конце -что ? А в конце - позор, как с плененными азовцами, отправленными на отдых в Турцию????? ДОКОЛЕ ?????