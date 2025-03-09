Россиян ждут длинные выходные в мае и июне

Благодаря переносу праздников Депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил, что россиян ожидают длинные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня за счет переноса праздничных дней 8 марта и 23 февраля, передает РИА Новости.