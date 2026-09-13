На церемонии открытия МФМ выступила Наталия Орейро

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Певица Наталия Орейро выступила перед участниками Международного фестиваля молодежи на церемонии открытия на площадке МВЦ "Екатеринбург-экспо", передает корреспондент ТАСС.
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