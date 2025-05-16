Арапов предложил новый отпуск «демографическая неделя» для рождаемости

Зaмпрeд Кoмитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат фракции laqu.Зампред Комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, депутат фракции «Новые люди» Георгий Арапов обратился к министру труда Антону Котякову с инициативой учредить дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск, который можно было бы назвать «неделей демографии».