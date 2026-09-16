Тони Надаль сравнил Зверева с Вавринкой: «Победа на Australian Open-2014 изменила самовосприятие Стэна»

Тони Надаль прокомментировал победу Александра Зверева на US Open. «В прошлую субботу, за день до финала между Зверевым и Шелтоном, мы с несколькими тренерами академии Рафаэля обсуждали, какой исход был бы более выгоден для интересов испанского тенниса.