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Регион 29

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В ЦБ связали новое снижение ставки с замедлением инфляции

В ЦБ связали новое снижение ставки с замедлением инфляции

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что регулятор будет ориентироваться на динамику устойчивой инфляции.

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