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Bolde назвал контроль родителей причиной отдаления взрослых детей

Bolde назвал контроль родителей причиной отдаления взрослых детей

Постоянные непрошеные советы и попытки контролировать выросшего ребенка разрушают отношения между ним и родителями, предупреждают специалисты.

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