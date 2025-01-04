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Мошенничество с пенсионером: как злоумышленники обманули мужчину на 85 миллионов рублей

Мошенничество с пенсионером: как злоумышленники обманули мужчину на 85 миллионов рублей

Мошенники, выдавая себя за сотрудников пенсионного фонда, позвонили пожилому жителю столицы с целью проверки персональных данных.

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Комментарии
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Eduard
Когда вообще эту услугу&quot;Код доступа&quot; анулируют,раз ею жулики пользуются?
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5 час.
АК
Александр Кутуев
Это Собянин что-ли такие пенсии платит в Москве?
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4 час.
СП
Светлана Позднякова
Интересно!!!!Это откуда у нас в России такие пенсионеры-миллионеры??????Кем же интересно они работали???????😳
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1 час.

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