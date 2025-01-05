Раскрыты опасные последствия резкого отказа от алкоголя

Резкий отказ от алкоголя может привести к опасным последствиям для организма. Некоторые из них нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, доктор медицинских наук Юрий Сиволап раскрыл в интервью «Ленте.