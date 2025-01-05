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Раскрыты опасные последствия резкого отказа от алкоголя

Раскрыты опасные последствия резкого отказа от алкоголя

Резкий отказ от алкоголя может привести к опасным последствиям для организма. Некоторые из них нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН, доктор медицинских наук Юрий Сиволап раскрыл в интервью «Ленте.

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